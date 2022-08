Wildgänse verdrecken Parks: Städte suchen nach Lösungen

In einem ersten Schritt hätten Biologinnen und Biologen die Tiere gezählt. An 20 Gewässern seien dabei im Schnitt 600 Kanada- und 70 Nilgänse gesichtet worden.

Wegen Maßnahmen: Zahl der Gänse in Düsseldorf wohl gesunken

Wildgänse sind in Köln - aber auch in anderen NRW-Großstädten - ein Problem, weil sie Dreck und Lärm in die Grünanlagen bringen. Auf manchen Flächen in Kölner Parks kann man keinen Schritt machen, ohne in Exkremente zu treten. Eine Bejagung in innerstädtischen Anlagen ist nach Angaben der Stadt verboten. Zudem gebe es auch viele Bürger, die die Maßnahmen zur Reduzierung ablehnten und Gänse fütterten.