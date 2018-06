Kampf gegen wilde Müllkippen

Kaputte Gummireifen im Gebüsch, Plastikflaschen am Waldrand und alte Möbel an der Straßenecke: Wilde Müllkippen sind in vielen nordrhein-westfälischen Großstädten ein Problem.

Petzen per App

Städte haben es oft schwer, Umweltsünder ausfindig zu machen. Viele NRW-Städte haben schon eigene Apps, über die Bürger illegalen Müll melden können. In Dortmund können Bürger zum Beispiel mit der App "Dreckpetze" wilde Kippen fotografieren und somit schneller melden. Außerdem kann man bei vielen Apps verfolgen, ob und wann sich die Stadt darum kümmert.