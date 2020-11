Entsetzen über Anschlag in Wien

Bei einer Attacke in Wien sind nach Angaben der österreichischen Polizei am Montagabend vier Passanten nahe einer Synagoge getötet worden – zwei Männer und zwei Frauen. Mindestens ein Täter habe zahlreiche Schüsse abgefeuert, heißt es aus dem österreichischem Innenministerium. Der Attentäter wurde von der Polizei erschossen. Die Polizei sprach am Montagmorgen außerdem von mindestens 15 zum Teil schwer verletzten Menschen.

Nach Einschätzung des ARD-Terrorismusexperten Holger Schmidt ist die große Frage: "Konnte das ein Täter so hinbekommen oder gab es mehrere. Dazu gibt es bislang widersprüchliche Angaben." In Wien gilt weiterhin die Aufforderung der Polizei, in der Innenstadt möglichst nicht auf die Straße zu gehen. Die Schulpflicht ist derzeit aufgehoben.