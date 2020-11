WIE LEBEN Diaries - Tag 5: Wie leben wir nachhaltig?

Es gibt ja auch im Journalismus so Themen, die werden nie schlecht. Die sind sozusagen absoult wiederverwertbar, weil sie gestern so aktuell sind wie heute und morgen: Nachhaltigkeit ist so ein Thema. Wenn die Menschheit nachhaltig lebt, dann hat sie eine Zukunft. Wenn nicht, dann nicht. So einfach ist das. In der ARD Themenwoche #wieleben begleiten wir ja seit ein paar Tagen junge Menschen in ihrem Alltag, beruflich und privat, und für die junge Generation ist Nachhaltigkeit ein Riesenthema. Das haben wir in unseren Diaries gestern schon erlebt beim Thema Mobilität, und das erleben wir heute wieder: Tony mit dem Tinyhaus, Tierärztin Hannah, Leon aus dem Münsterland und die Umwelt-Aktivistin Pia nehmen uns mit in ihre Welt, und wie sie das tun, ist auch heute wieder nachhaltig beeindrucken