Vor der Nominierung: Wie kommt Friedrich Merz eigentlich bei der Basis an?

Merz soll Umbruch der CDU voranbringen

Nach den schlechten Wahlergebnissen bei der Bundestagswahl im September erwarten viele, dass Friedrich Merz einen "Umbruch" in der CDU herbeiführen kann. Viele einfache Parteimitglieder haben das Gefühl, in den vergangenen Jahren mit ihren Problemen wie steigenden Spritpreisen, teuren Wohnungen etc. von der Parteispitze nicht gehört worden zu sein. Auch das, erwarten die Unterstützer von Merz, könnte er ändern.

Merz ist weder weiblich noch jung

Aber: Selbst in seiner Heimat beträgt die Zustimmung nicht hundert Prozent. Auch in seinem eigenen CDU-Stadtverband Arnsberg gibt es kritische Stimmen. Gisela Wilms beispielsweise sagt, die CDU wollte doch eigentlich jünger und weiblicher werden, aber: " Herr Merz erfüllt weder das eine noch das andere Kriterium. "