Osterfeierlichkeiten in den Kirchen: Großer Schritt in Richtung Normalität

Was in den Evangelischen Kirchen in NRW gilt

Wenige Menschen sitzen während eines Gottesdienstes auf den Kirchenbänken

Die Evangelische Kirche von Westfalen rät für Ostergottesdienste in Innenräumen: Keine Zugangsbeschränkung, aber eine Empfehlung zu Masken, Abstand, Hygiene und Belüftung. Wer bei sich selbst Krankheitssymptome feststellt, sollte von einem Gottesdienstbesuch absehen.

Die Evangelische Kirche in Dortmund, Lünen und Selm etwa empfiehlt zur Teilnahme am Gottesdienst 2G - also den Status geimpft oder genesen - und das Tragen einer FFP2-Maske. Allerdings finden pandemiebedingt nicht überall Präsenzgottesdienste oder -veranstaltungen statt. Gläubige sollten sich daher im Vorfeld genau informieren.

In den evangelischen Gemeinden in Neuss gilt an den Osterfeiertagen 3G - also geimpft, genesen oder getestet.

Wieder zahlreiche Rundfunk-Gottesdienste