So könnte der Urlaub im Corona-Sommer aussehen

Den Urlaubsspaß in Spanien wird es in diesen Sommerferien vermutlich nicht geben. Urlaub im fernen Ausland ist sehr unwahrscheinlich. Die weltweite Reisewarnung der Bundesregierung wurde gerade erst bis Mitte Juni verlängert.

Schleswig-Holstein freut sich schon auf Gäste aus NRW

Ein Naturstrand im Osten der Insel Fehmarn bei Presen

Dafür locken die deutschen Bundesländer an Nord- und Ostsee Urlauber an: Niedersachsen erlaubt Ferinhausanbietern und Campingplatzbetreibern die Öffnung ihrer Anlagen ab diesem Monat. Im bei Urlaubern aus NRW beliebtesten Bundesland Schleswig-Holstein können Besitzer von Ferienwohnungen bereits ab Montag (04.05.2020) dort wieder übernachten. Auch Dauercamper sind wieder willkommen.