Corona-Ausbrüche in NRW: Pendeln als Risiko?

24 Infizierte in Dönerfabrik in Moers sind Pendler aus Duisburg

Eine zentrale Rolle bei solchen Bewegungen spielt dabei das Pendeln zwischen Wohn- und Arbeitsort. So arbeiten zum Beispiel 400 Menschen aus Gütersloh im Klinikum Bielefeld. Bislang gibt es allerdings in den Kreisen Warendorf und Gütersloh nur wenige Positiv-Getestete, die nicht in der Fleischindustrie arbeiten. Das lässt hoffen, dass sich das Virus noch nicht großflächig in der Region, zum Beispiel durch Pendler, verbreitet hat, ist aber keine Entwarnung.

Anders ist das bei dem neuen Fall in Moers: 24 von aktuell 82 registrierten infizierten Mitarbeitenden einer Dönerfabrik leben in Duisburg. Logischerweise müssen sie also zur Arbeit pendeln - es ist nicht ausgeschlossen, dass sie das Virus verbreitet haben ohne von ihrer Infektion zu wissen. Es ist also grundsätzlich möglich, dass Corona-Infizierte im Raum Moers und Duisburg, beispielsweise in öffentlichen Verkehrsmitteln oder beim Teamsport andere Menschen angesteckt haben - wie groß das Risiko ist, erklärt Martin Gent, sei aber schwer zu sagen.