Großer Zulauf bei den Ostermärschen? – Bleibt abzuwarten

Mitten in Europa tobt seit Wochen ein Krieg – die Ukraine steht seit dem 24. Februar unter Dauerbeschuss von russischen Militäreinheiten. Was in Deutschland der Friedensbewegung, die in diesem Jahr wieder ihre traditionellen Ostermärsche veranstaltet, großen Zulauf bringen müsste. Aber kommt es tatsächlich so? Ein Gespräch mit Kristian Golla vom Netzwerk Friedenskooperative in Bonn.