Nach dem Tod von Greta – Wie Ärzte Gewalt an Kindern entdecken

Flecken an untypischen Stellen hinterfragen

Treten indes blaue Flecken " an untypischen Stellen " auf, dann heißt es für Ärzte: Genau hinschauen, hinterfragen. Untypische Stellen – das sind etwa blaue Flecken am Bauch, im Genitalbereich oder am Kehlkopf. " Dort verletzt sich ein Kind regulär beim Spielen nicht ", betonte Seiffert. Er nannte ein anderes Beispiel: Ein sechs Monate altes Kind ist noch nicht in der Lage zu klettern und sich dabei beispielsweise den Oberschenkel zu brechen. Bei einem Vierjährigen sei ein solches Szenario aber durchaus vorstellbar. Im Fall des jüngeren Kindes bedeutet das also für den Arzt: Nachfragen - und so womöglich eine Gewaltspirale aufdecken und ausbremsen.