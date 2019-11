In dieser Zeit kämpfen die Mannschaften der Fußball-Pausenliga um Punkte, andere üben Stelzenlaufen oder spielen Federball. Angeleitet werden sie von Schülern, die als Sporthelfer ausgebildet werden. Handys dagegen sind in der Schule verboten – auch in der Pause.

Für Schulleiter Karl-Theodor Hußmann ist das ein zentraler Baustein des Konzepts: "Wenn die Schüler die Möglichkeit hätten, dass Handy zu nutzen, dann wären alle anderen Sachen weniger attraktiv."

Sport in den Alltag integrieren

Grundsätzlich geht es darum, Bewegung in den Alltag zu integrieren, denn viele Angebote von Sportvereinen erreichen nur die, die ohnehin Sport treiben wollen – und sie erreichen häufig mehr Jungen als Mädchen. Dabei spielen der WHO-Studie zufolge meist religiöse und kulturelle Hemmnisse eine Rolle.

Den Kindern die Straße zurückgeben

Das Landeskonzept "Quartier in Bewegung" will nicht nur mehr Spielraum für Kinder und Jugendliche schaffen, sondern auch erreichen, dass die Bewohner mehr Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad machen. Nach Pilotprojekten in Oberhausen in Hamm wird das Konzept zurzeit in Bielefeld und im Rhein-Sieg-Kreis ausprobiert.