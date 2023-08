WhatsApp verbessert Bildqualität: Was das für die Nutzer bedeutet

Auf Whatsapp lassen sich bekanntlich nicht nur Nachrichten austauschen, sondern auch Fotos und Videos. Doch während die Qualität der Fotokameras der meisten Smartphones in den letzten Jahren kontinuierlich besser geworden ist: Wer seine Fotos mit Whatsapp verteilt, liefert bei seinen Freunden Aufnahmen in eher bescheidener Qualität ab, die längst nicht so brillant sind wie die tatsächlichen Aufnahmen im eigenen Gerät.

Grund dafür ist der Messenger selbst: Die App reduziert vor dem Sendevorgang eigenständig die Bildqualität und reduziert so das Datenvolumen. Auf diese Weise werden weniger Daten übertragen, was das Mobilfunk-Konto schont und zweifellos auch schneller geht – aber eben auf Kosten der Bildqualität. Zum Betrachten auf dem Smartphone ausreichend, aber ausdrucken sollte man solche Aufnahmen lieber nicht.

Fotos auf Wunsch in HD-Qualität

Doch jetzt hat Mark Zuckerberg, Chef der Mutterfirma Meta, auf einem offiziellen Kanal des Konzerns eine dringend notwendige Verbesserung angekündigt: Whatsapp kann ab sofort Fotoaufnahmen auf Wunsch in HD-Qualität versenden. Und zwar nach wie vor in der sicheren Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.

WhatsApp-Logo

"HD" bedeutet bei Whatsapp eine Bildgröße, die je nach Format zwischen 9 und 16 Megapixeln entspricht, in etwa 4K-Auflösung. Die Bildqualität von Fotos wird dadurch zwar deutlich besser – aber nach wie vor lassen sich Fotos nicht in Originalqualität übertragen, also in der Qualität, mit der die Aufnahmen gemacht und gespeichert wurden. Das ist und bleibt eine Bevormundung der Nutzer, die andere Messenger wie Signal nicht praktizieren.

Standardqualität bleibt reduzierte Auflösung

Wer die neue HD-Funktion nutzen möchte, muss aktiv dafür sorgen. Denn laut offizieller Erklärung bleibt die auch bisher übliche Standardqualität weiterhin voreingestellt. Wer Fotos in hoher Auflösung verschicken möchte, muss daher explizit die „HD“-Funktion aktivieren – und zwar bei jedem verschickten Foto.

Und das geht so:

Den Chat öffnen, in dem Sie das Foto versenden wollen und dann auf das Kamera-Symbol im Chat-Eingabefeld tippen

Hier nun wie gewohnt das gewünschte Bild auswählen

Im oberen Bereich auf das neue “HD”-Symbol tippen

Anschließend fragt Whatsapp noch mal ausdrücklich nach, in welcher Qualität das Bild versendet werden soll

Bei schlechter Internetverbindung reduzierte Auflösung

Der Empfänger erhält das Foto nun in hoher Auflösung. Allerdings mit einer Ausnahme: Bei einer schwachen Internetverbindung des Empfängers präsentiert Whatsapp das HD-Foto zunächst wie bislang in Standardqualität, um den Prozess zu beschleunigen. Es gibt aber einen Hinweis, dass das Foto in HD-Qualität vorliegt. Erst wenn der Nutzer aktiv die bessere Qualität auswählt, lädt Whatsapp die Aufnahme in HD-Qualität.

Viele sehnen die neue Funktion herbei, denn schon lange haben Fotos unter Whatsapp nicht die Qualität, die Smartphones heute bieten. Allerdings bedeuten Fotos in höherer Qualität und Auflösung auch mehr Daten. Bei einer einzelnen Aufnahm macht das keinen großen Unterschied, bei Hunderten oder Tausenden von Fotos aber schon.

HD-Fotos belegen mehr Speicherplatz

WhatsApp Anleitung zu besserer Bildqualität

Nutzer sollten daher unbedingt beachten: Wer einen Mobilfunktarif mit beschränktem Datenvolumen hat, sollte wissen, dass bei HD-Aufnahmen das Datenvolumen schneller ausgeschöpft ist. Im Zweifel HD-Fotos – vor allem, wenn es sehr viele sind –, erst mal in niedriger Qualität laden und später im WLAN dann die HD-Aufnahmen nachladen.

Ebenfalls wichtig: Fotoaufnahmen in HD-Qualität verbrauchen auch im Gerät mehr Speicher, in der Regel mindestens doppelt so viel. Wer ohnehin mit seinem Arbeitsspeicher im Smartphone kämpft, sollte daher vorsichtig sein beim Laden von HD-Aufnahmen. Dasselbe gilt für automatische Backups in der Cloud, die nun auch mehr Speicherplatz beanspruchen.

Update der Whatsapp-App notwendig

Die HD-Funktion von Whatsapp ist ab sofort freigeschaltet. Die Funktion wird weltweit „ausgerollt“. Es dauert in der Regel einige Tage, bis die Funktion in allen App-Stores angekommen ist – und ist erst nach einem Update der App für den einzelnen Nutzer auf seinem Smartphone wirksam und verfügbar.

Videos werden von Whatsapp weiterhin erheblich komprimiert. Insider vermuten, dass die HD-Funktion auch schon bald für Videos angeboten wird.