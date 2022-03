Wetter in NRW: Der Frühling startet durch

Ostwind trübt das Frühlingsgefühl am Wochenende

Viel Sonne gibt es auch am Wochenende bei Höchsttemperaturen von 15 bis 16 Grad. Kleiner Haken dabei: "Frühlingsgefühle werden gedämpft durch einen lebhaften Ostwind" , sagen die WDR-Wetterexperten. Das heißt: Die Temperaturen fühlen sich subjektiv niedriger an, als sie tatsächlich sind. Wen es ins Freie zieht, sollte auf wärmende Kleidung nicht verzichten.

Zum Wochenanfang wirklich Frühling

Wirklich wie Frühling wird sich das Wetter am Wochenanfang anfühlen. Am Montag und Dienstag gibt es bei etwa gleichbleibenden Temperaturen weiterhin viel Sonnenschein, dann aber ohne Wind. Auch am Mittwoch und Donnerstag soll es mehrheitlich trocken im Lande bleiben.

Zudem endet am Sonntag die sogenannte dunkle Jahreszeit. Wie es der Name sagt, sind bei der "Tag-und-Nacht-Gleiche" Tag und Nacht gleich lang. Danach werden dann die Tage immer länger, ehe sich am 23. September das Verhältnis wieder umkehrt.