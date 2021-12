Schnee und Schneeregen in NRW erwartet

Wer am Freitag auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen unterwegs ist, sollte besonders vorsichtig sein. Denn es wird winterlich! "Das wird ein Wintertag mit kräftigem Schneeregen" , sagt Marcel Kleer aus der WDR -Wetterredaktion. "Vor allem im Bergland, aber auch im Flachland kann es glatt werden."

Bis zum Freitagmorgen bleibt es meist noch trocken, dann soll sich das Winterwetter aber den ganzen Tag in ganz NRW ausbreiten. In der Eifel könnte es ab etwa sechs Uhr morgens schneien, mitunter kräftig, mit stark böigem Wind. Der Deutsche Wetterdienst rechnet dort mit fünf Zentimetern Neuschnee. Die Straßen sollen entsprechend glatt sein. Ab dem Mittag könnte es dann auch im Sauerland und im Bergischen Land Schnee und glatte Straßen geben, abends ist dann noch Schnee in Ostwestfalen-Lippe möglich.

Am Niederrhein ab morgens Schneeregen

Richtung Rhein gibt es laut WDR -Wetterredaktion eher eine Mischung aus Regen und Schneeregen. Aus den Niederlanden kommen dichte Wolken; Grevenbroich, Mönchengladbach und Krefeld könnten ab morgens von Schneeregen betroffen sein. Mittags ziehen die Wolken dann ins Ruhrgebiet, wo es aber voraussichtlich vor allem regnet.

Die Temperaturen liegen im Bergland bei -2 bis 0 Grad, im Flachland tagsüber bei sechs Grad - der Schneeregen im Flachland wird sich bei diesen Temperaturen also wahrscheinlich nicht besonders lange halten. Das Wochenende soll tendenziell regnerisch werden, im Bergland kann es weitere Schneeschauer geben.