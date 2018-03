Wetter-Mix: Sonne, Schnee und milde Temperaturen

Im Süden und in der Mitte von NRW haben in der Nacht zum Samstag (03.03.2018) noch Schneefälle für glatte Straßen gesorgt. In höheren Lagen wurde der Schnee immerhin drei bis fünf Zentimeter hoch. Nur Ostwestfalen blieb verschont. Das könnte sich im Verlaufe des Samstags aber ändern, weil die Schneewolken aus dem Westen heranziehen.