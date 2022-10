Wetter in NRW: Milde Temperaturen, immer wieder Regen, bis zu 25 Grad am Montag

Stand: 14.10.2022, 10:17 Uhr

Das Wetter zeigt sich in NRW nicht von seiner besten Seite: Es ist grau, nass und mild. Am Wochenende wird es erst am Sonntag etwas besser - und am Montag wird es mit über 20 Grad richtig warm.