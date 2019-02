Am Wochenende wird es in NRW stürmisch. Laut WDR -Wetterstudio erreicht in der Nacht zu Samstag (09.02.2019) das Sturmtief "Thomas" Nordrhein-Westfalen. Es kann am Samstagmorgen zu Sturmböen mit Windstärke 10 (90 bis 100 km/h ) kommen. Vor allem soll es das Ruhrgebiet und das Münsterland treffen.

Video starten, abbrechen mit Escape Sturmschäden - wer zahlt was? | Servicezeit | 08.01.2019 | 05:12 Min. | Verfügbar bis 08.01.2020 | WDR | Von Maike Busse

Am Sonntag bildet sich über den Niederlanden ein Ableger des Sturmtiefs - ein kleines, schnelles, heftiges, aber schwer vorhersehbares Tief. Dieser Ausläufer könnte NRW Sonntagmittag voll treffen.

Milde Temperaturen

Die Temperaturen liegen am Samstag tagsüber zwischen acht Grad im Münsterland und zwölf Grad im Rheinland. Örtlich kommt es immer wieder zu Schauern.