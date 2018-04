Erster Vorgeschmack auf den Sommer

Während der Freitag (06.04.2018) am frühen Morgen noch einen Kaltstart mit Minustemperaturen hinlegte, soll es im Laufe des Tages immer wärmer werden. Örtlich können die Temperaturen schon auf 16 Grad steigen. Dazu gibt es Sonnenschein satt.

Mittelmeerluft angezapft

Kühle Nächte und warme Tage - das ist auch der Trend für das Wochenende. " Wir bekommen Wind aus südlicher Richtung, dabei wird warme Mittelmeerluft angezapft ", erklärt Laps. NRW bekommt weiterhin viel Sonnenschein ab, nur einige Schleierwolken verdecken den Himmel.

Am Samstag (07.04.2018) wird es frühsommerlich warm mit 20 bis 24 Grad. Im Hochsauerland und in der Eifel schaffen es die Temperaturen immerhin auf bis zu 19 Grad. Auch am Sonntag (08.04.2018) bleibt es warm und trocken.

Die Woche startet ebenfalls mild mit bis zu 20 Grad. Regnen soll es erst wieder am Dienstag oder Mittwoch.

Vollere Straßen

Für die Wochenendausflügler, die das schöne Wetter nutzen wollen, sei gesagt - es wird etwas voller auf den Straßen. Schuld ist der Rückreiseverkehr vieler Osterurlauber. Höhepunkt der Rückreisewelle wird der Sonntagmittag (08.04.2018) sein.