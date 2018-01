Orkantief "Friederike" zieht morgen übers Land

Am Donnerstag (18.01.2017) wird Orkantief "Friederike" über NRW ziehen. Wetterexperten warnen vor schweren Sturm- und Orkanböen, die 90 bis 130 Kilometer pro Stunde schnell werden können. Die ersten schweren Sturmböen werden schon in der Nacht über der Eifel erwartet, dann zieht das Tief weiter in Richtung Osten. Dort soll es am Morgen auch noch schneien.

Die Menschen sollten nach Möglichkeit zuhause bleiben, so ein Sprecher der Feuerwehr. Ob Schüler das dürfen, liegt im Ermessen der Schulträger und Schulleiter. Entscheiden sie sich für den normalen Betrieb, können Eltern Kinder trotzdem zuhause behalten. Sie müssten dann aber die Schule informieren, erklärte das zuständige Ministerium.

Zoos geschlossen, Wochenmärkte abgesagt

Vom Schnee gestoppt: LKW auf der A2

Vielerorts werden schon Vorbereitungen für den Sturm getroffen. Die Zoos in Dortmund, Köln und Duisburg bleiben geschlossen, in Bochum wurden die Wochenmärkte abgesagt. Wer trotz des Wetters nach draußen muss, sollte Bäume meiden und auf umherfliegende Gegenstände achten.

Viele Unfälle mit LKW

Vor "Friederike" hatte am Mittwoch (17.01.2018) Tief "Evi" mit Schnee, Regen und Eisglätte im ganzen Land zu Verkehrsproblemen geführt. Die Polizei sprach von einer " katastrophalen " Situation an manchen Orten: Lastwagen blieben zum Beispiel im Kreis Olpe an Steigungsstrecken hängen, auf der A2 zwischen Herford und Vlotho stellte sich ein LKW quer.

An mehreren Unfällen waren Schulbusse beteiligt. So wurden sieben Menschen bei Euskirchen leicht verletzt. Bei Neunkirchen rammte ein Streufahrzeug einen Linienbus, in Porta Westfalica fuhr eine Frau mit drei Kindern im Auto auf glatter Straße in eine Leitplanke. Alle vier mussten ins Krankenhaus. Insgesamt staute sich der Verkehr nach solchen witterungsbedingten Unfällen gegen 8 Uhr auf mehr als 310 Kilometern Länge.