Die Sonne über NRW treibt die Menschen ins Freie

Das knackig kalte Traumwetter in Nordrhein-Westfalen bleibt uns noch etwas erhalten. Laut WDR-Wetterredaktion ist es am ganzen Wochenende trocken und sonnig - nur ein paar Schleierwolken ziehen übers Land. In der Nacht zu Sonntag kühlt es allerdings stark ab - auf bis zu sechs Grad minus in den Hochlagen. Am Morgen kann es an einigen Stellen im Land noch mal glatt werden.