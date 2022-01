Schnee und Glätte in Teilen von NRW

In vielen Teilen von NRW sorgen Schnee und Eisglätte am Freitag für schwierige Straßenverhältnisse. Besonders vorsichtig müssen Autofahrer im Bergischen Land, Sauer- und Siegerland und der Eifel unterwegs sein. Dort gab es in der Nacht weitere Schneefälle und es drohen vor allem in den Morgenstunden glatte Straßen. Schneeregen könnte auch im Mindener Land und im Münsterland die Straßen in Rutschbahnen verwandeln.