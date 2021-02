Winter-Wochenende wie im Bilderbuch vor matschigem Montag

" Schon ab Sonntag zieht mildere Atlantikluft zu uns ", sagte Theresa Salentin aus der WDR -Wetterredaktion. " Ab Montag regnet es dann in weiten Teilen des Landes. " Denn das Atlantiktiefs "Xanthos" erreicht den Westen und bringt am Montagvormittag Schnee und Schneeregen, die dann in Regen übergehen.

Die Temperaturen liegen dann bei 1 bis 7 Grad Celsius. " Weil die Böden die Kälte aber länger halten, kann es durchaus noch einmal glatt werden ", sagte Salentin. Ab Dienstag macht der Winter dann mit 4 bis 11 Grad Celsius in Nordrhein-Westfalen definitiv eine Pause.

Eisige Nächte am Wochenende

Daher sollten Sonnenhungrige am Samstag und Sonntag noch einmal vor die Tür gehen. Denn am Samstag und Sonntag warten noch Bilderbuch-Wintertage.

Damit der Anblick des Schnees noch ein wenig länger hält, sind die Temperaturen in Ostwestfalen in der Nacht zum Samstag auf Werte wie im Tiefkühlfach abgesackt: -22,8 Grad in Lippstadt-Bökenförde und -21,4 in Bielefeld.