Schneesturm und Glätte in NRW erwartet

Das Wetter in NRW wird äußerst ungemütlich: Schon ab Montagnachmittag (15.01.2018) ziehen Sturmböen auf und bringen Regen, in den höchsten Lagen sogar Schnee, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes am Montagmorgen. Am Dienstag könnte es auch im Flachland schneien, dann sei ebenfalls mit Glatteis zu rechnen.

Vorsicht besonders auf Brücken

Von der Glätte besonders betroffen sind die Straßen mit entsprechender Neigung. "Bei Wuppertal und im Bergischen Land gibt es immer Probleme, auch auf der A45 und im Sauerland", sagte Elmar Kok vom WDR-Verkehrsstudio. "Da es nicht der erste Wintereinbruch ist, rechnen wir aber damit, dass sowohl die Autofahrer als auch die Straßenmeistereien gut vorbereitet sind."

Und: Erfahrungsgemäß gebe es Glätte oft auf den Brücken der Autobahn 43 zwischen Münster und Wuppertal, so der Verkehrsexperte. Auch auf der A57 im Linksrheinischen sei es oft glatt.

Temperaturen unter null

In der Nacht auf Mittwoch (17.01.2018) fallen die Temperaturen dann voraussichtlich sogar flächendeckend unter null Grad. Dann müssen auch die Bürger daran denken, ihre Bürgersteige frei zu halten - sei es mit der Schneeschippe oder mit Granulat oder Split. Die Singvögel freuen sich bei diesem Wetter über Futter im Häuschen.