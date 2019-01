NRW friert: Kälteste Nacht des Winters

Nach einer bitterkalten Nacht mit Temperaturen bis -17 Grad wartet ein sonniger Montag auf Nordrhein-Westfalen. "Meist bleibt es völlig wolkenlos" , sagt WDR -Wetterexperte Stefan Laps. " Erst am Nachmittag können im Münsterland und im Mindener Land einige Wolkenfelder aufziehen." Die Temperaturen steigen dabei auf Werte zwischen 0 und 3 Grad - in den Hochlagen von Eifel und Sauerland bleibt es beim Dauerfrost.

Tiefstwerte in den Hochlagen