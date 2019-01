Am Samstag und Sonntag soll es tagsüber größtenteils sonnig werden, die Temperaturen dürften dann wieder knapp über den Gefrierpunkt steigen. In Höhenlagen über 500 Metern ist auch Dauerfrost möglich. Erst am Dienstag soll etwas Bewegung in die Kaltfront kommen. Dann könnten laut WDR -Wetterdienst von Westen her Wolken aufziehen, die Schnee mit sich bringen.

Mehrere Glatteisunfälle am Freitagmorgen

Die frostigen Temperaturen haben am Freitagmorgen in manchen Regionen des Landes für Unfälle gesorgt. So gab es in Höxter laut Polizei fünf Unfälle mit Sachschäden. In Straelen bei Kleve kam eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und verletzte sich leicht. Auch aus Düsseldorf wurden Glatteisunfälle gemeldet. Zudem fielen dort wegen vereister Oberleitungen mehrere Verbindungen der Rheinbahn aus.