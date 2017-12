Viele Unfälle durch Schnee und Eis in NRW

Schneedecke auch im Rheinland

Entgegen den ersten Prognosen gab es am Samstagmorgen vielerorts noch eine geschlossenen Schneedecke. Am Flughafen Düsseldorf lag sie bei zwei, in Essen bei sechs, in Kleve bei vier und in Winterberg sogar bei 20 bis 30 Zentimetern. Ab 300 Metern Höhe soll es am Samstag weiter schneien, in den Tieflagen wird sich die weiße Pracht schnell in Matsch verwandeln.