Viel zu warm: Aprilwetter im Januar hält an

Stand: 04.01.2023, 11:46 Uhr

Nach den Rekordtemperaturen zum Jahreswechsel ist ein Wintereinbruch in NRW weiter nicht in Sicht: Es bleibt vorerst grau, nass - und mit Werten bis 14 Grad plus viel zu warm. Was das für Folgen hat.