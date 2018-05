Unwettergefahr: Erst Hitze, dann "Hageldecken"

Schon in den Mittagsstunden können sich am Dienstag (28.05.2018) in feucht-warmer Luft zum Teil schwere Gewitter entwickeln. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwettern. Vor allem der Rheinisch-Bergische Kreis sei betroffen.

Gewitterzellen bringen viel Wasser

Es bestehe erhöhte Unwettergefahr durch heftigen Starkregen, bei dem sich innerhalb von einer Stunde bis zu 40 Liter Wasser pro Quadratmeter ansammeln können. Auch Hagel und Sturmböen können dabei über das Land fegen.

Vereinzelt kann es durch langsam ziehende Gewitterzellen auch zu noch mehr Regenmengen kommen - von 60 bis 70 Litern pro Quadratmeter spricht der Deutsche Wetterdienst.