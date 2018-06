Im Sauerland, im Bergischen Land, im Ruhrgebiet und Rheinland hat es am Donnerstagabend (07.06.2018) wieder Unwetter gegeben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor eine amtliche Warnung herausgegeben. Weiterhin muss punktuell im Land mit extrem heftigem Starkregen, schweren Gewittern mit Hagel und Sturmböen gerechnet werden. Sogar Erdrutsche sind möglich.

Stromnetz ausgefallen

Auf der A59 bei Spich im Rhein-Sieg-Kreis setzte Starkregen die Fahrbahn unter Wasser. "Immer wieder waren mal Fahrstreifen unter Wasser" , sagte auch eine Sprecherin der Autobahnpolizei Düsseldorf. Auch in Bochumer Straßen stand das Wasser, ebenso vor und im Düsseldorfer Hauptbahnhof. Im Oberbergischen Kreis fiel in mehreren Städten das Telefon- und das Stromnetz aus. In Remscheid löste ein Blitzschlag einen Dachstuhlbrand aus.

In Plettenberg im Regierungsbezirk Arnsberg wurden Parkplätze und Bahnhofsunterführungen überschwemmt. Gullydeckel kamen hoch, Ampeln fielen aus. Zwei Menschen mussten aus einem Fahrstuhl befreit werden. Zwischen Olpe und Finnentrop fuhren keine Züge, weil das Stellwerk ausgefallen war.