Sturmwarnung: Orkantief in NRW erwartet

Die kommenden Tage werden kein Spaß! Atlantische Tiefausläufer sind unterwegs, die bringen äußerst milde Luft auch zu uns in den Westen. Und mit den hohen Temperaturen kommt eine Menge Wind. Schon in der Nacht zum Donnerstag bringt ein Orkantief über der Nordsee eine ausgewachsene Sturmlage nach Deutschland.

Hier der Fahrplan, wann es besonders brenzlig wird