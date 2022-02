Nach dem Sturm ist vor dem Sturm - jetzt kommt "Antonia"

Es bleibt windig, grau und nass

" Dazu ziehen in den nächsten Stunden immer wieder Schauer durch, die teilweise auch etwas länger anhalten können. Kleine Bäche und Flüsse könnten also in den nächsten Tagen Hochwasser führen oder sogar über die Ufer treten ", so Furmann. In Höhenlagen könne es sogar noch mal Schnee und glatte Straßen geben. Erst ab Dienstag soll sich das Wetter beruhigen.

Sturmfolgen: Ausfälle im Bahnverkehr

Orkantief "Zeynep" hatte zum Start ins Wochenende für Sturmflut im Norden, Ausfälle im Bahnverkehr und Unfälle auf den Straßen gesorgt. Aufgrund der Unwetterschäden in NRW bis mindestens Montagnachmittag mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen, teilte die Bahn auf ihrer Seite mit. Weiterhin verkehren keine Fernverkehrszüge nördlich von Dortmund und Berlin. Zwischen Berlin, Hannover und Köln sowie München, Hannover, Bremen und Hamburg verkehren demnach vereinzelt ICE-Züge.

Die Deutsche Bahn hat ihre Kulanzregelung wegen des anhaltend stürmischen Wetters verlängert. Wer bis einschließlich morgen eine Reise mit dem Fernverkehr gebucht hat, kann sie stornieren oder sieben Tage lang verschieben.