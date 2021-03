Jetzt rüttelt Sturmtief "Luis" den Westen durch

Wechselhaft und windig - das ist die kurze Wetterformel für den heutigen Samstag in NRW. Grund ist das Sturmtief Luis, das sich von Irland über die Nordsee nach Dänemark verlagert und dabei mit seinem Sturmfeld auf NRW übergreift.

Schwere Sturmböen am Nachmittag

Schon in den Morgenstunden rappelte es gewaltig im Westen, doch im Laufe des Tages legt der Südwestwind noch weiter zu. Der Höhepunkt der Sturmlage wird voraussichtlich am Nachmittag und frühen Abend erreicht. Dann sind besonders in Schauer- und Gewitternähe schwere Sturmböen von bis 95 Stundenkilometern möglich - in freien Lagen noch mehr.

Spitzenreiter Oerlinghausen

In Oerlinghausen in Ostwestfalen-Lippe wurden schon am Vormittag Windspitzen von 106 Kilometern in der Stunde gemessen. Damit ist der Ort aktueller Spitzenreiter. Hierbei besteht Gefahr durch abbrechende Äste, auch einzelne Bäume können entwurzelt werden.

Wind wird weniger, Luft wird kälter

In der Nacht zum Sonntag zieht Sturmtief Luis dann allmählich über die Ostsee ab und der Wind lässt wieder etwas nach. Am Sonntag, Montag und Dienstag bleibt der Wind zwar spürbar, mit einer weiteren Sturmlage ist nach aktuellem Stand aber nicht zu rechnen.

Jedoch ziehen mit einer Winddrehung auf Nordwest wieder kältere Luftmassen nach NRW. Zumindest im Bergland wird sich deshalb nochmal der Spätwinter zu Wort melden wird.

Stand: 13.03.2021, 12:51