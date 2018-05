Sommerwetter: NRW ist Spitzenreiter

Das schöne Wetter am Sonntag (06.05.2018) hat besonders an Rhein und Ruhr für sommerliche Temperaturen gesorgt. Deutschlandweiter Spitzenreiter war nach Angaben des WDR-Wetterstudios Duisburg-Hochfeld mit 28,2 Grad. In Bergisch-Gladbach und Köln-Porz/Wahn wurden 28,0 Grad gemessen, in Köln-Stammheim waren es 27,8 Grad.