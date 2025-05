Regen, Sonne, Gewitter und sommerliche Temperaturen - das alles wird uns am langen Vatertags-Wochenende in NRW beim Wetter beschert. Ist der Einstieg an Christi Himmelfahrt noch vergleichsweise kühl und zum Teil auch etwas nass, wird es im Verlauf dann deutlich wärmer.

10.000 Blitze und schwere Gewitter zum Start ins lange Wochenende

Der Start ins lange Wochenende hatte es erstmal in sich: Laut WDR -Wetterredaktion blitzte es am Mittwoch in NRW verbreitet. An Rhein, Ruhr und Weser gab es zum Teil schwere Gewitter.

Jürgen Vogt aus der WDR-Wetterredaktion berichtete, es habe innerhalb von drei Stunden mehr als 10.000 Blitze gegeben. "Die meisten davon in den Wolken - aber auch knapp 1.500 Einschläge am Boden." Die Gewitter, die örtlich auch Starkregen und Hagel mit sich brachten, zogen einmal von Belgien und den Niederlanden kommend Richtung Südosten.

Christi Himmelfahrt: Etwas Regen an Vatertag möglich

Es wird warm am Wochenende

Wichtig für alle, die am Vatertag mit Bollerwagen und Bier unterwegs sein wollen: Es kann zumindest etwas regnen. Bei wechselnder bis starker Bewölkung wird es bei böigem Wind vereinzelt ein paar Tropfen geben. Ein Band mit dickeren Wolken wird ab Mittag bis zum Abend von den Niederlanden Richtung Weser ziehen. Die Temperaturen liegen bei bis zu 20 Grad.

Wetter am Wochenende: erst schwül, dann ein Mix aus Sonne und Wolken

Am Freitag erwarten uns nur vereinzelte Schauer – und es wird im Rheinland schwül-warm mit bis zu 26 Grad. Am Samstag werden an Rhein und Ruhr verbreitet schwül-warme 25 bis 27 Grad erwartet – und im Tagesverlauf aufkommende Schauer oder Hitzegewitter. Für viele werden die Temperaturen vor allem drückend sein – der Schwüle ist nicht zu entkommen.

Am Sonntag gibt’s dann einen meist trockenen Mix aus Sonne und Wolken – und bei bis zu 24 oder 25 Grad wird’s nicht mehr schwül.