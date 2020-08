Waschküchen-Wetter: Noch einmal Hochsommer

Mit Temperaturen über 30 Grad erwartet die Menschen in NRW am Donnerstag ein weiterer Hochsommertag. Nach einem feuchten Morgen mit dem einen oder anderen Schauer erreicht uns im Laufe des Tages laut WDR -Wetterstudio Warmluft aus Spanien, die im Rheinland Höchstwerte bis zu 34 Grad mit sich bringen kann.

Also ab ins Freibad oder an den See, wenn der Kreislauf das mitmacht. Denn zu den hochsommerlichen Temperaturen gesellt sich hohe Luftfeuchtigkeit - es wird ziemlich schwül. Auch in der Nacht bleibt es warm: An vielen Orten in NRW steht eine Tropennacht mit Temperaturen über 20 Grad bevor.

Schauer und Gewitter am Freitag

Abkühlung durch Schauer und Gewitter ist erst am Freitag zu erwarten, wenn vermehrt kalte Luft in NRW eintrifft. Zuerst im Rheinland und im Münsterland, ab dem Nachmittag dann auch weiter im Osten.