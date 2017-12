Ganz klarer Sonnen-Liebling war in diesem Monat Emmerich-Elten im Kreis Kleve. Allein am Donnerstag schien sie hier fast fünf Stunden lang, sodass der Stadtteil auf insgesamt 23 Stunden und 29 Minuten Sonnenschein-Dauer kommt. Dabei ist der Landesdurchschnitt in der Langzeit-Messung weit höher. " Durchschnittlich scheint die Sonne im Dezember in NRW je nach Region 30 bis 48 Stunden ", sagte WDR -Wetterexperte Stefan Laps.

Silvester wird es stürmisch

Zum Jahreswechsel hin macht sich die Sonne wieder rar. Am Freitagabend soll es fast überall noch einmal schneien. Am Samstag wird es dann wieder etwas wärmer, aber es bleibt regnerisch. Und in der Silvesternacht selbst trüben laut Wetterprognose viele Wolken, Regen und stürmische Böen die Aussichten auf das neue Jahr bei etwa 10 bis 14 Grad.