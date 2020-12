Schmuddelwetter zum Jahreswechsel in NRW

Es bleibt bewölkt

Der erste Tag im neuen Jahr beginnt dann auch grau und bewölkt, allerdings lassen die Niederschläge nach. Nur in den Höhenlagen muss man nach wie vor mit Schnee rechnen.

" Am Freitagnachmittag könnte es in den Höhenlagen noch etwas freundlicher werden" , erklärt Weiß. Vielleicht eine Gelegenheit für einen schönen Neujahrsspaziergang im Schnee.

Mehr Schnee ab Montag

In der Eifel und im Sauerland bleibt es in den nächsten Tagen weiß und es gibt auch Neuschnee. Am Sonntag könnte es auch in Ostwestfalen-Lippe etwas schneien, am Montag auch in weiteren Teilen des Landes.

Stand: 31.12.2020, 16:14