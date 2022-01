Der Winter kehrt zurück - ein bisschen

Autofahrer müssen mit Glatteis rechnen

In der Nacht zu Mittwoch sinken die Temperaturen weiter - auf Werte zwischen plus 3 und minus 3 Grad. In höheren Lagen des Landes ist Schnee und Schneeregen möglich. Im Hochsauerland, dem Hohen Venn und der Eifel kann sich sogar eine dünne Schneedecke bilden. Laut WDR-Wetterredaktion ist in den Höhenlagen ab 500 Meter auch leichter Bodenfrost möglich. Autofahrer müssen also in der Nacht und am Mittwoch besonders aufpassen.