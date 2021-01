Endlich Schnee! Winter-Intermezzo in ganz NRW

Winter in NRW - überall im Land wird es an diesem Wochenende schneien. Zumindest zeitweise. Am frühen Samstagabend geht es nach Angaben der WDR -Wetterexperten im Rheinland los. Die Temperaturen sollen vielerorts in den Minusbereich rutschen, Dauerfrost wird vorhergesagt. Vorsicht also vor glatten Wegen und Straßen!

Spätabends soll sich das winterliche Wetter bis zum Ruhrgebiet ausbreiten. Progonostiziert werden Temperaturen bei minus drei bis null Grad, im Bergland bei minus sieben bis minus vier Grad.

Es wird frostig im Land

In der Nacht soll sich der Schneefall gen Osten ausbreiten, im Rheinland soll es zum Sonntagmorgen hin Schneeregen geben. Achtung, weiter Glättegefahr im ganzen Land! Die Temperaturen sollen im Rheinland auf maximal plus zwei Grad, in Ostwestfalen bis minus zwei Grad, in der Eifel minus drei Grad und am Kahlen Asten minus sechs Grad steigen.