Manche Orte in Eifel und Sauerland glichen am Samstagmorgen (04.05.2019) richtigen Winterlandschaften. Schneeflocken fielen auch im Bergischen und sogar in Aachen - allerdings ohne liegen zu bleiben. " Dies sind die vorgezogenen Eisheiligen, die oft erst Mitte Mai kommen ", erklärt WDR-Wetterexpertin Claudia Salbert.

Dies sei eine völlig normale Wetterlage für die Jahreszeit. " Wir sind durch die ungewöhnlich warmen Tage im April einfach ein bisschen verwöhnt. " Der Samstag bringt NRW wechselhaftes Wetter, teils mit blauem Himmel, teils mit Graupelschauern.