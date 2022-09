Wetter: Nasskalt und windig in den letzten Sommersonntag

Nach einem gefühlt endlosen Sommer erinnert dieses Wochenende schon stark an den Herbst. Da will man nur noch mit dicken Socken auf der Couch herumlümmeln. Hauptsache, man muss nicht raus. " Wir sind wettertechnisch gerade auf einer Stufe mit Island ", erklärt WDR-Meteorologe Jürgen Vogt augenzwinkernd. Das heißt: In Recklinghausen herrschen gerade die gleichen Temperaturen wie in Reykjavik.

Kälter als am 1. Januar