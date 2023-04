Wetter in NRW: Nochmal Sonne tanken vor Ostern

Zugegeben: Die Temperaturen in NRW sorgen aktuell noch nicht wirklich für Frühlingsgefühle. Dafür gibt sich die Sonne alle Mühe, in der ersten Woche der Osterferien ein richtiges Urlaubsfeeling aufkommen zu lassen. Seit Montag strahlt sie in weiten Teilen des Landes und lockt viele Menschen in NRW ins Freie.