Wetter an den Weihnachtstagen: Vorsicht vor Glätte

In den Weihnachtstagen kann es teilweise glatt auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen werden. Zunächst werde am Rande eines Tiefs über Finnland mit westlicher Strömung milde Meeresluft nach NRW fließen, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Vergangene Nacht kam deshalb eine Kaltfront auf den Norden des Landes zu.

Deutliche örtliche Unterschiede

Während sich vom Münsterland bis an die Weser heute die Sonne blicken lässt, bleibt es in der Eifel und im Rheinland eher regnerisch und stark bewölkt. In einem breiten Streifen dazwischen - vom Niederrhein über das Ruhrgebiet und das Bergische Land bis nach Südwestfalen - gibt es Regen, Schneeregen und Schnee mit örtlicher Straßenglätte.

Der Deutsche Wetterdienst hat deshalb für den Nord-Osten Nordrhein-Westfalens die Warnstufe 1 von 4 ausgerufen. Diese wird bei Windböen und örtlichen, leichten Gefährdungen durch das Wetter ausgerufen. Von Ostwestfalen-Lippe bis ins Sauerland könnten stellenweise ein bis zwei Zentimeter Neuschnee fallen.

Temperaturen um null Grad

Von -1 Grad in Münster, über 2 Grad in Gummersbach und Nettetal bis 6 Grad in Wesseling bewegen sich die Temperaturen weiterhin um den Nullpunkt. Auch am zweiten Weihnachtstag wird es nach einer verbreitet kalten Nacht erst wechselnd und später stärker bewölkt - weil es in der Nacht auf Montag regnet, kann es auf gefrorenen Böden zu glatten Straßen kommen.

Stand: 25.12.2021, 11:35