Wetter in NRW: Sturmböen am Dienstag möglich

Am Dienstag (28.01.2020) heißt es aufpassen: In NRW kann es zu schweren Sturmböen kommen. Wie der Deutsche Wetterdienst am Montagabend mitteilte, muss in der Zeit von 6.00 bis 16.00 Uhr mit Böen gerechnet werden, die Geschwindigkeiten zwischen 65 und 80 Stundenkilometer erreichen könnten.

In Schauer-Nähe seien schwere Sturmböen bis 100 Stundenkilometern möglich. " Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände ", erklärte der DWD. Die Feuerwehr Düsseldorf twitterte: " Also morgen aufgepasst wenn es nach draußen geht. Wir sind bereit für den #EinsatzfuerDuesseldorf. "