Der Spätsommer kommt diese Woche nach NRW

Donnerstag schaut der Herbst vorbei

" Heute ist es bereits freundlich, gerade im Rheinland . Hier kommen wir bereits auf 21 Grad ", sagt WDR-Meteorologe Jürgen Vogt am Vormittag. Und das nach einer Nacht mit Bodenfrost: In Bad Berleburg lagen die Temperaturen bei -1 Grad, in Medebach im Hochsauerland bei -2 Grad. So frisch wird es in den kommenden Nächten aber nicht mehr.