Viel Regen in NRW - und die Aussicht auf ein bisschen Schnee

Nur wenig Neuschnee

Tauwetter und Regen lassen im Sauerland am letzten Ferienwochenende den Schnee schmelzen: Auf den Pisten sei wegen des Regens an diesem Wochenende wenig los, so eine Sprecherin der Wintersport-Arena Sauerland. Dort liege noch Kunstschnee. Sollte es in der kommenden Woche schneien, würden auch die kleineren Ski-Gebiete profitieren, die nicht die Möglichkeit haben, Kunstschnee zu erzeugen.

Hoffnungsvoll können Liftbetreiber und Gäste auf den Mittwoch blicken. Dann rieselt ein wenig Schnee über NRW und der bleibt zumindest in höheren Lagen von Eifel und Sauerland auch liegen.

Video starten, abbrechen mit Escape Schneechaos in den Alpen | Aktuelle Stunde | 05.01.2019 | UT | Verfügbar bis 12.01.2019 | WDR | Von Sascha Schwarz

Stand: 06.01.2019, 11:02