Wetter in NRW: Frühling lässt sich nur kurz blicken

Regen, grauer Himmel und Temperaturen bis maximal 16 Grad Celsius wirken alles andere als einladend. Vor allem wenn man sich an vergangenes Jahr erinnert. " Am 19. April 2020 hatten wir 14 Stunden Sonne und 21 Grad in NRW ", sagt Jürgen Vogt aus der WDR -Wetter-Redaktion.

Frühling steht kurz in den Startlöchern

Doch Vogt hat gute Nachrichten. " Am Dienstag steht der Frühling in NRW kurz in den Startlöchern ", sagt er. Temperaturen bis 18 Grad und fünf bis sieben Stunden Sonne sorgen vor allem am Niederrhein und im Münsterland zumindest einen Tag für gute Laune.