Mit Sturmböen, Regen und Schnee in den Höhenlagen von NRW zeigt sich der Herbst am Dienstag (30.10.2018) von seiner ungemütlichen Seite. Schuld sei ein Sturmtief über NRW, das nur langsam abzieht, sagt WDR -Wetterexperte Stefan Laps. Es bringt starke bis stürmische Böen, die am Nachmittag an Stärke zulegen können.