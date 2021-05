Wetter in NRW: Mieser Mai - aber die Wende naht

Als Wonnemonat ist der Mai in diesem Jahr bislang nur wenig in Erscheinung getreten. Wird der Kälterekord vom April auch im Mai erreicht? Die Wetter-Prognosen für die nächsten Tage in NRW lassen Kälte, Wind und Schauer erwarten. Das gilt auch für Pfingsten. Nun aber deutet sich die Wetter-Wende an. Schon vor Fronleichnam könnte es deutlich wärmer werden.

Trotz erwarteten trüben Wetters: Rheinbad startet Saison

Wenn das Düsseldorfer Rheinbad am kommenden Samstag in die Freibadsaison startet, werden die Badegäste voraussichtlich manche Schauer erleben. Auch wird es im Becken wohl deutlich wärmer sein als draußen.

WDR -Wetterexperte Jürgen Vogt bezeichnet den Samstag vor Pfingsten mit Blick auf ganz NRW als " Tiefpunkt der Woche mit höchstens 15 Grad, Schauern, Gewittern und stürmische Windböen ".

Vorerst " Aprilwetter auf niedrigem Niveau "

In den Tagen davor soll es nur wenig wärmer werden. Am Donnerstag bleibt es meist trocken mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Am Freitag wird es wieder wechselhaft mit Schauerwetter.

Es bleibe also vorerst bei " windigem Aprilwetter auf niedrigem Niveau ", so Vogt. Für Pfingstsonntag und Pfingstmontag deuten sich Temperaturen bis 17 Grad an. Erwartet wird wieder ein Wechsel aus Sonne und Wolken. " Es kommt aber auch zu Schauern und vereinzelten Gewittern. " Kurzum: Es ändert sich erst mal nicht viel.

Wetter-Wende: Mildere Luft und mehr Sonnenstunden

Dann aber geht es wohl langsam los mit dem lang erwarteten Anstieg der Temperaturen. Wie es aussieht aber eben nur langsam. " Ab Mitte nächster Woche scheinen wir in Hochdruckeinfluss zu kommen ", so der Wetterexperte. " Dann gibt es mildere Luft und im Schnitt mehr als fünf Sonnenstunden pro Tag. "