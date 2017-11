Glättegefahr in NRW am Wochenende

In NRW droht am Wochenende Glätte auf dem flachen Land. " Wenn es nach Niederschlägen länger bei Temperaturen um den Gefrierpunkt aufklart, besteht Glättegefahr durch überfrierende Nässe ", sagte WDR -Wetterexperte Jens Bonewitz am Freitag (24.11.2017). Das sei am Sonntagmorgen der Fall und liege auch daran, dass sich die Böden mittlerweile deutlich abgekühlt hätten.

Autofahrer sollten sich auf Glätte einstellen

In der Nacht von Freitag auf Samstag sei es lediglich bewölkt und regnerisch. " Da reicht's noch nicht ", so Bonewitz. Anders sehe es in der folgenden Nacht aus. Da sinken die Temperaturen unter den Gefrierpunkt, und am Morgen sollten Autofahrer mit Glätte rechnen - im Flachland vereinzelt und im Bergischen streckenweise. Für den Berufsverkehr am Montag sei die Gefahr geringer, da die Temperaturen wieder etwas steigen.

Wer auf ein weißes Wochenende hofft, wird sich wohl noch etwas gedulden müssen. Schnee ist in den Höhenlagen laut WDR-Wetterstudio zwar schon am Samstag möglich, aber unter dem Strich sollte man sich in NRW auf ein Wochenende mit nasskaltem Schauerwetter einstellen.